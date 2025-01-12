"Циганський король" до поєдинку з українським чемпіоном був непереможеним. Легенда боксу Ріккі Хаттон висловився щодо реваншу Усик – Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Vegas Insider.

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У Ф'юрі проблеми з ментальним здоров'ям

Ріккі Хаттон вважає, що Тайсон Ф'юрі доволі серйозно переживає через поразки від Олександра Усика. Адже "Циганський король" втратив свій статус непереможеного боксера.

Колишній чемпіон світу зазначив, що не розмовляв з британцем після поразки. Хаттон розповів, що він лише зателефонував Ф'юрі та побажав успіху перед реваншем, а потім висловив співчуття.

Думаю, він розчарований, тому що знаю, як багато означав для нього його статус непереможеного боксера, і той факт, що він тепер двічі програв Олександру Усику, робить йому боляче. Я залишив його на самоті, але Тайсон знає, що я за нього, я завжди підтримував його і дуже пишаюся ним,

– сказав Хаттон.

Нагадаємо, що Олександр Усик в першому бою переміг у травні 2024 року Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, завдавши першої поразки британцю. У грудні "Циганський король" вдруге поступився українському чемпіону.