Британський експерт назвав переможця ймовірного третього бою Усик – Ф'юрі. Ексбоксер підкреслив наслідки другого поєдинку між боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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У Ф'юрі немає шансів

Джонні Нельсон вважає, що Олександр Усик без проблем здолає Тайсона Ф'юрі у можливому третьому поєдинку. Британець пояснив, що український чемпіон залишив свій слід у голові "Циганського короля".

Усик після реваншу залишив руйнівний слід у підсвідомсті Тайсона, це вплине на його ментальну силу. Тому якщо щось сказати про третій бій між ними, то у Ф'юрі просто нуль шансів на перемогу,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що Олександр Усик одноголосним рішенням переміг Тайсона Ф'юрі у пекельній битві в Ер-Ріяді 21 грудня 2024 року. Хоча "Циганський король" та його промоутер Френк Воррен вважають інакше.

Також Олександр Усик прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Тому ймовірний третій бій з Ф'юрі повинен зачекати, а може навіть не відбутись.