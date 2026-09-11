Не в США: названо наиболее вероятное место и дата боя Фьюри – Джошуа

Место проведения потенциального боя между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри несколько раз менялось. Больше всего обсуждались два варианта – США и Великобритания.

Для Фьюри страна проведения не имела принципиального значения, тогда как Джошуа настаивал на том, чтобы бой состоялся именно на родине, пишет 24 Канал. Из-за споров по поводу места проведения Фьюри даже заявлял о возможной отмене поединка.

Когда и где состоится бой Фьюри – Джошуа

Впрочем, по последней информации, бой между британскими экс-чемпионами мира в супертяжелом весе, скорее всего, пройдет в Великобритании.

Как сообщает инсайдер Дэн Рафаэль, стороны рассматривают 28 ноября в качестве даты проведения боя. Основным вариантом места проведения поединка является Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.

По словам источников Рафаэля, вовлеченных в переговорный процесс, вероятность проведения боя именно в Великобритании на данный момент высока. Стадион способен принять более 80 тысяч зрителей и имеет раздвижную крышу, что является важным преимуществом для проведения масштабного мероприятия в конце ноября.

Также источники утверждают, что стриминговый сервис Netflix, который должен транслировать поединок, согласен с таким вариантом.

Окончательное решение о месте и дате проведения боя ожидается в течение ближайших нескольких дней.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Фьюри могут встретиться 20 ноября в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Среди возможных арен также называли лондонский "Уэмбли".

Из-за неопределенности с местом и датой боя Фьюри ранее говорил о намерении провести третий бой против украинца Александра Усика.