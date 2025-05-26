Британец назвал будущих звезд хевивейта. В частности, бывший чемпион мира выделил двух талантливых боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на Kanal Sportowy.

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Кого выбрал Фьюри

Тайсон Фьюри считает, что в будущем звездами супертяжелого дивизиона станут Мозес Итаума, которого уже сравнивают с Майком Тайсоном и Джаред Андерсон.

По словам экс-боксера, боксеры должны держать возле себя правильных людей для того, чтобы получить нужные поединки на пути к вершине. Фьюри заявил, что это очень сложно.

На пути этих молодых ребят много препятствий. Нужно не просто быть талантливым, уметь драться или быть сильным и мощным. Нужно гораздо больше. Это лишь небольшой процент от того, чтобы стать полноценным бойцом,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Мозес Итаума недавно победил Майка Балогуна. "Новый Майк Тайсон" нокаутировал опытного боксера. Джаред Андерсон последний раз дрался в феврале этого года, одолев Мариоса Коллиаса.