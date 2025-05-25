Однако Тайсон Фьюри не согласен с решением судей. Британец рассказал, почему на самом деле он победил Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Kanal Sportowy.

Читайте также Я ушел на пенсию, – Фьюри опроверг слухи о возможном возвращении

Фьюри снова за старое

"Цыганский король" заявил, что не считает особенным Александра Усика. Именно поэтому, по его мнению, он дважды одолел украинского чемпиона, несмотря на решение судей.

По словам Фьюри, в первом поединке он играл с Усиком. Хотя украинец и поймал британского боксера, но он считает, что этого не было достаточно для победы.

Он поймал меня в восьмом или девятом раунде, какой он там был, и получил 10-8 – это же не выигрывает поединок, по моему мнению. Но я не буду сидеть и плакать об этом. Я мужчина. Я знал, на что иду, когда заходил на ринг. Вот и все,

– сказал Фьюри.

Напомним, что в мае прошлого года Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей, а в декабре одолел британца единогласным решением судей. После чего 13 января 2025 года "Цыганский король" завершил карьеру.

Ранее Тайсон Фьюри сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года.