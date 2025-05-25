Проте Тайсон Ф'юрі не погоджується з рішенням суддів. Британець розповів, чому насправді він переміг Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Kanal Sportowy.

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Ф'юрі знову за старе

"Циганський король" заявив, що не вважає особливим Олександра Усика. Саме тому, на його думку, він двічі здолав українського чемпіона, попри рішення суддів.

Зі слів Ф'юрі, у першому поєдинку він грався з Усиком. Хоча українець і впіймав британського боксера, але він вважає, що цього не було достатньо для перемоги.

Він впіймав мене у восьмому чи девʼятому раунді, який він там був, і отримав 10-8 – це ж не виграє поєдинок, на мою думку. Та я не буду сидіти і плакати про це. Я чоловік. Я знав, на що йду, коли заходив на ринг. Ось і все,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що у травні минулого року Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, а у грудні здолав британця одностайним рішенням суддів. Після чого 13 січня 2025 року "Циганський король" завершив кар'єру.

Раніше Тайсон Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року.