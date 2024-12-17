Фьюри назвал Усика лучшим боксером Европы и мира

Накануне реванша Тайсон Фьюри рассказал, кто, по его мнению, является лучшими боксерами в настоящее время. "Цыганский король" неожиданно выдал громкое заявление об Александре Усике, которое ему совсем не присуще.

Челлендж для британского боксера начался с вопроса о лучшем бойце его родной страны. Тайсон избежал ответа на этот вопрос, отметив, что в Великобритании есть много хороших боксеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing on TNT.

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Тайсон отметил украинского чемпиона

Фьюри было значительно легче выбрать лучшего боксера США. По мнению "Цыганского короля" им является Джервонта "Танк" Дэвис.

Когда очередь дошла до лучшего бойца Европы, то Тайсон приятно удивил, назвав Усика. Еще больше шокировал Тайсон в вопросе о лучшем боксере планеты.

Лучший боксер мира? Усик, человек, который меня победил,

– ответил Тайсон.

Фьюри постоянно разбрасывается громкими заявлениями о реванше, поражении Усика и нокауте для украинца, но при этом всем считает Александра лучшим в мире.

Также Тайсон назвал бой против Усика лучшим поединком 2024 года и это с отрывом от всех других поединков.

Напомним. Первая встреча Усик – Фьюри состоялась в мае этого года. Она была запланирована на февраль, но травма Тайсона перенесла это дебютное противостояние боксеров. Бойцы отбоксировали все 12 раундов, а Усик одержал победу по раздельному решению судей.

Уже 21 декабря 2024 года Фьюри будет иметь шанс взять реванш у Усика. Бой состоится в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии).