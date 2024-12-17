Челлендж для британського боксера розпочався із запитання про найкращого бійця його рідної країни. Тайсон уник відповіді на це запитання, відзначивши, що у Великій Британії є багато хороших боксерів, пише 24 Канал з посиланням на Boxing on TNT.

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Тайсон відзначив українського чемпіона

Ф'юрі було значно легше обрати найкращого боксера США. На думку "Циганського короля" ним є Джервонта "Танк" Девіс.

Коли черга надійшла до найкращого бійця Європи, то тут Тайсон приємно здивував, назвавши Усика. Ще більше шокував Тайсон у запитанні про найкращого боксера планети.

Найкращий боксер світу? Усик, людина, яка мене перемогла,

– відповів Тайсон.

Ф'юрі постійно розкидається гучними заявами про реванш, поразку Усика та нокаут для українця, але при цьому усьому вважає Олександра найкращим у світі.

Також Тайсон назвав бій проти Усика найкращим поєдинком 2024 року і це з відривом від усіх інших двобоїв.

Нагадаємо. Перша зустріч Усик – Ф'юрі відбулась у травні цього року. Вона була запланована на лютий, але травма Тайсона перенесла це дебютне протистояння боксерів. Бійці відбоксували усі 12 раундів, а Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів.

Вже 21 грудня 2024 року Ф'юрі буде мати шанс взяти реванш в Усика. Бій відбудеться в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії).