На думку Даніеля Дюбуа, саудівська земля 21 грудня 2024 року зробить рахунок у лобових зустрічах Усика із Ф'юрі рівним 1:1. Чемпіон світу впевнений, що Тайсону буде до снаги перемогти українця у реванші. Однак не став применшували заслуг та міці Олександра, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Прогноз від Дюбуа

Дюбуа зробив доволі двоякий прогноз, у якому певну перевагу має "Циганський король". Також Даніель зізнався, за кого вболіватиме у реванші.

Я вболіваю за Тайсона у цьому поєдинку. Але Усик теж спроможний перемогти. Думаю Тайсон одразу накинеться на Усика і знищить його. Я буду присутній на арені в Ер-Ріяді і хочу бою з переможцем реваншу,

– заявив Дюбуа.

Слід пригадати. У серпні 2023-го року Усик бився із Дюбуа у польському місті Вроцлав. Бій не тривав встановлену кількість раундів (12), а закінчився ще у 9-му. У 8-му раунді Олександр розбив ніс супернику, а вже у наступному Даніель опинився на канвасі. На цьому моменті рефері вирішив зупинити побиття Дюбуа.

Цікаво, що завдяки Усику Дюбуа отримав повноцінний статус чемпіона світу за версією IBF. Влітку цього року Даніель провів успішний бій за "тимчасовий" титул IBF проти хорвата Філіпа Хрговича. А 26 червня 2024 року Усик відмовився від цього титулу. Тому вже у вересні Дюбуа провів перший захист повноцінного титулу, у якому здобув переконливу перемогу над Ентоні Джошуа.

Через це рішення Олександра на кону реваншу проти Ф'юрі не буде стояти звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке українець здобув у травні цього року.