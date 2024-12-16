12 грудня боксери в один день закрили двері своїх тренувальних таборів та взяли курс у Саудівську Аравію. Попереду на Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі чекають традиційні передматчеві заходи.

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Розклад заходів перед реваншем

Став відомий розклад медіатижня боксерів, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

18 грудня відбудуться відкриті тренування титанів хевівейту, яке розпочнеться о 18:00.

Вже наступного дня 19 грудня Усик та Ф'юрі зустрінуться на пресконференції, де дадуть відповіді на запитання журналістів та перекинуться декількома словами між собою. Зустріч із пресою запланована на 17:00.

Нагадаємо. 23 жовтня 2024 року Усик та Ф'юрі проводили першу пресконференцію та дуель поглядів перед реваншем. Ці заходи минули без зайвих скандалів та курйозів.

А от за день до реваншу 20 грудня на боксерів чекає процедура зважування та дуель поглядів на ній. Церемонія стартує о 19:00.

Сам бій у Саудівській Аравії розпочнеться 21 грудня. В Україні головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі можна буде переглянути вже у ніч на 22-ге грудня. Реванш у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO. У першому поєдинку Усик здобув перемогу над Ф'юрі за роздільним рішенням суддів та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.