12 декабря боксеры в один день закрыли двери своих тренировочных лагерей и взяли курс в Саудовскую Аравию. Впереди Александра Усика и Тайсона Фьюри ждут традиционные предматчевые мероприятия.

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Расписание мероприятий перед реваншем

Стало известно расписание медианедели боксеров, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

18 декабря состоятся открытые тренировки титанов хевивейта, которое начнется в 18:00.

Уже на следующий день 19 декабря Усик и Фьюри встретятся на пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов и перекинутся несколькими словами между собой. Встреча с прессой запланирована на 17:00.

Напомним. 23 октября 2024 года Усик и Фьюри проводили первую пресс-конференцию и дуэль взглядов перед реваншем. Эти мероприятия прошли без лишних скандалов и курьезов.

А вот за день до реванша 20 декабря боксеров ждет процедура взвешивания и дуэль взглядов на ней. Церемония стартует в 19:00.

Сам бой в Саудовской Аравии начнется 21 декабря. В Украине главный бой вечера бокса Усик – Фьюри можно будет посмотреть уже в ночь на 22-е декабря. Реванш в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO. В первом поединке Усик одержал победу над Фьюри по раздельному решению судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.