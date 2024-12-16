По мнению Даниэля Дюбуа, саудовская земля 21 декабря 2024 года сделает счет в лобовых встречах Усика с Фьюри равным 1:1. Чемпион мира уверен, что Тайсону будет по силам победить украинца в реванше. Однако не стал умалять заслуг и мощи Александра, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Прогноз от Дюбуа

Дюбуа сделал довольно двоякий прогноз, в котором определенное преимущество имеет "Цыганский король". Также Даниэль признался, за кого будет болеть в реванше.

Я болею за Тайсона в этом поединке. Но Усик тоже способен победить. Думаю Тайсон сразу набросится на Усика и уничтожит его. Я буду присутствовать на арене в Эр-Рияде и хочу боя с победителем реванша,

– заявил Дюбуа.

Следует вспомнить. В августе 2023-го года Усик дрался с Дюбуа в польском городе Вроцлав. Бой не длился установленное количество раундов (12), а закончился еще в 9-м. В 8-м раунде Александр разбил нос сопернику, а уже в следующем Даниэль оказался на канвасе. На этом моменте рефери решил остановить избиение Дюбуа.

Интересно, что благодаря Усику Дюбуа получил полноценный статус чемпиона мира по версии IBF. Летом этого года Даниэль провел успешный бой за "временный" титул IBF против хорвата Филипа Хрговича. А 26 июня 2024 года Усик отказался от этого титула. Поэтому уже в сентябре Дюбуа провел первую защиту полноценного титула, в котором одержал убедительную победу над Энтони Джошуа.

Из-за этого решения Александра на кону реванша против Фьюри не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которое украинец получил в мае этого года.