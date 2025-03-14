Имеет высокую популярность: Netflix готовит большое предложение для возвращения Фьюри

Netflix в прошлом году организовал грандиозный бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом. Поединок легенды бокса против скандального блогера привлек внимание большого количества фанатов и собрал немало средств.

Поэтому стриминговая платформа планирует провести еще одно фантастическое противостояние. Компания хочет организовать бой с участием Тайсона Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Потенциальный соперник Фьюри

"Цыганский король" имеет популярность в Соединенных Штатах Америки. Ведь он трижды дрался против звездного Деонтея Уайлдера. Поэтому бой с участием британца может понравиться болельщиками.

Netflix намерен организовать бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Компания сделает бешеное предложение "Цыганскому королю", чтобы он вернулся в бокс, несмотря на то, что он завершил карьеру.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался против Александра Усика в декабре прошлого года, где проиграл единогласным решение судей. Через некоторое время после боя против украинца боксер объявил о завершении карьеры.