"Он проиграл каждый раунд кикбоксеру": Фьюри раскритиковал Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался по поводу возможного поединка с молодым бойцом Мозесом Итаумой. Он отметил, что такой бой может быть оправдан лишь с финансовой точки зрения.

Фьюри отметил, что не видит спортивного смысла выходить на ринг против 21-летнего боксёра, если за это не предусмотрен значительный гонорар. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале iFL TV.

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Что Фьюри сказал о возможном бою с Итаумой?

По его словам, у Итаумы пока нет ни чемпионского титула, ни большой аудитории, поэтому такой поединок не приносит ему спортивной выгоды.

Покажите мне деньги, и я сделаю свою работу. Но если нет больших денег, то какой смысл? У него нет пояса,

– сказал Фьюри.

Также он отреагировал на слова о том, что украинский чемпион Александр Усик якобы не хочет драться с Итаумой, чтобы "не сломать" молодого боксера. Фьюри назвал такие предположения "бредом", но в то же время предположил, что и для Усика бой с столь молодым соперником пока не имеет большого смысла из-за рисков и отсутствия значительной финансовой выгоды.

Бред. Но опять же, Усику скоро исполнится 40 лет. Он провел очень тяжелый бой и, пожалуй, проиграл каждый раунд кикбоксеру. Поэтому, знаете, я не думаю, что он хочет драться с 18-летним парнем, не так ли? Никакой выгоды,

– поделился боксер.

В то же время Фьюри отметил потенциал Итаумы, назвав его талантливым и перспективным бойцом, который только начинает свой путь к вершине.

С кем планирует драться Тайсон Фьюри?

Фьюри согласовал условия британского боя против Энтони Джошуа, который запланирован на октябрь или ноябрь 2026 года. Поединок примет лондонский стадион "Уэмбли", а прямую трансляцию обеспечит Netflix. Перед этим мегафайтом боксер планирует провести разминочный бой в Дублине, однако имя соперника пока неизвестно. Напомним, что в апреле 2026 года Фьюри уже вернулся на ринг, победив россиянина Арсланбека Махмудова по очкам.