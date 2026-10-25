Фьюри назвал причину, по которой Усик должен снова выйти с ним на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не отказывается от идеи провести третий поединок против Александра Усика. Британский боксер убежден, что именно бой с ним может принести украинцу самый большой гонорар.

Об этом он заявил в интервью Sky Sports. Британец прокомментировал перспективу нового поединка с украинским спортсменом.

Почему Усик должен провести третий бой с Фьюри

Он также добавил, что даже в 38 лет продолжает доказывать критикам свою способность выступать на самом высоком уровне.

Усик знает, что больше нигде не сможет заработать столько денег. Если хочешь заработать, тебе нужно перейти ко мне в супертяжелый вес,

– сказал британец.

Фьюри также в очередной раз подчеркнул, что считает себя лучшим боксером в своей весовой категории.

Я считаю себя лучшим супертяжеловесом в истории бокса. Такой, как я, никогда не было. Мой рост – 206 см, вес – 124,7 кг, но я боксирую как средневес и все 12 раундов танцую на ринге. Могу нокаутировать тебя любой рукой, а могу уклоняться от ударов и двигаться по рингу, как легковес,

– заявил Тайсон.

Как Усик дважды победил Фьюри

Усик и Фьюри встречались на ринге дважды в 2024 году. Первый поединок состоялся 18 мая в Эр-Рияде, где украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш состоялся 21 декабря того же года. На этот раз Усик одержал победу единогласным решением судей, закрепив свое преимущество в очном противостоянии.

Несмотря на два поражения, Фьюри продолжает говорить о возможности третьего боя с украинцем.

Сейчас внимание британца сосредоточено на следующем в поединке против Энтони Джошуа, который запланирован на 11 декабря в Кардиффе. Победитель поединка должен получить титул специальный пояс "Битва за Британию".