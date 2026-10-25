Ф'юрі озвучив причину, через яку Усик має знову вийти з ним на ринг

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports. Британець прокоментував перспективу нового протистояння з українським спортсменом.

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Чому Усик має провести третій бій з Ф'юрі

Він також додав, що навіть у 38 років продовжує доводити критикам свою спроможність виступати на найвищому рівні.

Усик знає, що більше ніде не зможе заробити стільки грошей. Якщо хочеш заробити, тобі потрібно прийти до мене в надважку вагу– сказав британець.

Ф'юрі також вкотре наголосив, що вважає себе найкращим боксером у своїй ваговій категорії.

Я вважаю себе найкращим надважковаговиком в історії боксу. Такого, як я, ніколи не було. Мій зріст – 206 см, вага – 124,7 кг, але я боксую як середньоваговик і всі 12 раундів танцюю на рингу. Можу нокаутувати тебе будь-якою рукою, а можу ухилятися від ударів і рухатися по рингу, як легковаговик– заявив Тайсон.

Як Усик двічі переміг Ф'юрі

Усик і Ф'юрі зустрічалися на рингу двічі у 2024 році. Перший поєдинок відбувся 18 травня в Ер-Ріяді, де українець переміг роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Реванш пройшов 21 грудня того ж року. Цього разу Усик здобув перемогу одностайним рішенням суддів, закріпивши свою перевагу в очному протистоянні.

Попри дві поразки, Ф'юрі продовжує говорити про можливість третього бою з українцем.

Наразі увага британця зосереджена на наступному поєдинку проти Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння має отримати спеціальний пояс Battle of Britain.