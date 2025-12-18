Вырубаю тебя наглухо, – Фьюри жестко обратился к Джошуа из-за заявления боксера

Энтони Джошуа через несколько дней вернется на профессиональный ринг. Британский боксер в ночь на 20 декабря (в Украине) сразится против Джейка Пола.

Тайсон Фьюри ответил на заявление "Эй Джея" перед блогером с Джейком Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Что Фьюри сказал Джошуа?

"Цыганский король" заявил, что получил видео, где его земляк сказал, что если кого-то убьет – то он сделает это на боксерском ринге. Фьюри отметил, что Джошуа слишком стар, чтобы так говорить.

Британец также подчеркнул, что Джошуа подходит к завершению карьеры и будет драться с боксером которого одолел его брат (Томми Фьюри – 24 канал). По его мнению, "Эй Джей" пытается продать бой, но "лает не на то дерево".

Вот тебе интересный факт, Энтони: бездомный, если я когда-нибудь с тобой пересекусь – вырублю тебя наглухо. Ты лузер, который возвращается после 15-месячного перерыва и поражения нокаутом. Ты великий, никчемный и безработный. Не могу дождаться, когда Джейк Пол вырубит тебя,

– сказал Фьюри.

Напомним, что "Цыганский король" планирует вернуться на боксерский ринг. В СМИ недавно появилась информация, что Фьюри может подраться с россиянином.

С кем может подраться Фьюри?

Гарет Дэвис в интервью iFL TV назвал имя следующего соперника для британского боксера. Аналитик заявил, что он слышал о возможном бое Фьюри с Арсланбеком Махмудовым.

"Я слышал за кулисами, что потенциально обсуждают бой Арсланбека Махмудова и Тайсона Фьюри", – сказал Дэвис.

Что известно о следующем бое Джошуа?