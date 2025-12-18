Вирубаю тебе наглухо, – Ф'юрі жорстко звернувся до Джошуа через заяву боксера

Ентоні Джошуа за декілька днів повернеться на професійний ринг. Британський боксер у ніч проти 20 грудня (в Україні) битиметься проти Джейка Пола.

Тайсон Ф'юрі відповів на заяву "Ей Джея" перед блогером із Джейком Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Що Ф'юрі сказав Джошуа?

"Циганський король" заявив, що отримав відео, де його земляк сказав, що якщо когось вб'є – то він зробить це на боксерському рингу. Ф'юрі наголосив, що Джошуа надто старий, аби так говорити.

Британець також підкреслив, що Джошуа підходить до завершення кар'єри та буде битися з боксером якого здолав його брат (Томмі Ф'юрі – 24 канал). На його думку, "Ей Джей" намагається продати бій, але "гавкає не на те дерево".

Ось тобі цікавий факт, Ентоні: бездомний, якщо я коли-небудь з тобою перетнуся – вирубаю тебе наглухо. Ти лузер, який повертається після 15-місячної перерви і поразки нокаутом. Ти великий, нікчемний та безробітний. Не можу дочекатися, коли Джейк Пол вирубає тебе,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що "Циганський король" планує повернутися на боксерський ринг. У ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що Ф'юрі може побитися з росіянином.

З ким може побитися Ф'юрі?

Гарет Девіс в інтерв'ю iFL TV назвав ім'я наступного суперника для британського боксера. Аналітик заявив, що він чув про можливий бій Ф'юрі з Арсланбеком Махмудовим.

"Я чув за лаштунками, що потенційно обговорюють бій Арсланбека Махмудова та Тайсона Ф’юрі", – сказав Девіс.

Що відомо про наступний бій Джошуа?