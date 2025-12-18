Нещодавно "Ей Джей" звернувся до українського народу, який його підтримує. Він красномовно висловився про українців, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.
Що Джошуа сказав українському народу?
Британський боксер на відео висловив підтримку українському народу. При цьому Джошуа був у кепці з емблемою Десантно-штурмових війських.
Я поважаю український народ. Одна любов на все життя, вперед,
– сказав Джошуа.
Джошуа звернувся до українців: дивіться відео
Нагадаємо, що бій між Полом та Джошуа відбудеться в ніч з 19 на 20 грудня 2025 року. Нещодавно британець виступив з гучною заявою щодо поєдинку.
Що сказав Джошуа про бій з Полом?
Британський боксер на пресконференції перед боєм заявив, що він максимально серйозно налаштований на поєдинок з блогером. Окрім того, Джошуа наголосив, що він вб'є Пола.
"Я дуже шанобливий хлопець, вихований у хорошій родині, але якщо я можу тебе вбити, я тебе вб’ю. Це те, ким я є. І це робота, яку я роблю, так що поїхали", – сказав британець.
Пол – Джошуа: що відомо про протистояння?
Вечір боксу відбудеться у Маямі на арені "Kaseya Center". Спортивне шоу транслюватиме Netflix – початок прямого ефіру орієнтовно о 3:00 за київським часом.
Поєдинок Пол – Джошуа має офіційний статус, а його результат увійде у рейтинг боксерів. За регламентом бій відбудеться у форматі восьми раунді.
Нещодавно з'явилася інформація, скільки боксери отримають за поєдинок. Пол має перевагу у розподілі гонорарів.