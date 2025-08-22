22 августа, 16:04
Фьюри неожиданно провел тренировку в цыганском таборе отца: семейное видео
Основные тезисы
- Тайсон Фьюри провел тренировку в сельской местности, где проживает его отец Джон Фьюри-старший, показав свою тренировку на лапах.
- Фьюри анонсировал трилогию с Усиком, третий бой запланирован на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли".
- Британец заявлял о готовности возобновить карьеру ради боя с Усиком, несмотря на окончание карьеры.
Тайсон Фьюри несмотря на окончание карьеры активно поддерживает физическую форму. Британский бывший боксер показал свою очередную тренировку.
Бывший чемпион мира показал тренировку на лапах. Тайсон Фьюри провел его эту тренировку в сельской местности, где проживает его отец Джон Фьюри-старший, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.
Вот так Самолет Фьюри совершил экстренную посадку: известна причина и что с Тайсоном
Как Фьюри потренировался в лагере отца?
Тайсон, который в начале 2025-го в очередной раз закончил карьеру, находится в неплохой форме.
Возвращение к оригинальным цыганским корням в прекрасной британской сельской местности,
– написал Тайсон.
Видео тренировки Тайсона Фьюри
- Недавно Фьюри внезапно анонсировал трилогию с Усиком. Вроде бы третий бой Тайсона и Александра запланирован на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли".
- Британец уверял, что готов возобновить карьеру только ради боя с Усиком. Хотя ему активно приписывали британскую битву против Энтони Джошуа.
- Абель Санчес рассказал, что нужно улучшить Тайсону, чтобы победить украинца.
- Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен заявил, что Фьюри может вернуться в ринг.