22 серпня, 16:04
Ф'юрі несподівано провів тренування у циганському таборі батька: сімейне відео
Основні тези
- Тайсон Ф'юрі провів тренування у сільській місцевості, де проживає його батько Джон Ф'юрі-старший, показавши своє тренування на лапах.
- Ф'юрі анонсував трилогію з Усиком, третій бій запланований на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі".
- Британець заявляв про готовність відновити кар'єру заради бою з Усиком, незважаючи на закінчення кар'єри.
Тайсон Ф'юрі попри закінчення кар'єри активно підтримує фізичну форму. Британський колишній боксер показав своє чергове тренування.
Колишній чемпіон світу показав тренування на лапах. Тайсон Ф'юрі провів його це тренування у сільській місцевості, де проживає його батько Джон Ф'юрі-старший, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм британського боксера.
Оце так Літак Ф'юрі здійснив екстрену посадку: відома причина та що з Тайсоном
Як Ф'юрі потренувався у таборі батька?
Тайсон, який на початку 2025-го вчергове закінчив кар'єру, перебуває у непоганій формі.
Повернення до оригінальних циганських коренів у прекрасній британській сільській місцевості,
– написав Тайсон.
Відео тренування Тайсона Ф'юрі
- Нещодавно Ф'юрі раптово анонсував трилогію із Усиком. Начебто третій бій Тайсона та Олександр запланований на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі".
- Британець запевняв, що готовий відновити кар'єру лише заради бою із Усиком. Хоча йому активно приписували британську битву проти Ентоні Джошуа.
- Абель Санчес розповів, що потрібно покращити Тайсону, аби перемогти українця.
- Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен заявив, що Ф'юрі може повернутися в ринг.