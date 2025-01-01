Всемирная боксерская организация представила обновленный рейтинг лучших боксеров в хевивейте. "Цыганский король" потерял свое лидерство, сообщает 24 канал со ссылкой на WBO.

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Обновленный рейтинг WBO

После поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри рейтинг лучших боксеров по версии WBO претерпел единственное изменение. Британец опустился с 1 на 3 место из-за поражения от украинского чемпиона.

Рейтинг WBO в супертяжелом весе:

Чжан Чжилей Мартин Баколе Тайсон Фьюри Агит Кабаел Джастин Гани Мозес Итаума Фабио Уордли Энтони Джошуа Джаред Андерсон Эфе Аджагба

Отметим, что чемпионский пояс WBO принадлежит Александру Усику. Также временным обладателем титула всемирной боксерской организации является новозеландец Джозеф Паркер.