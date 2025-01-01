Остался без трона: Фьюри потерял лидерство в рейтинге WBO
Александр Усик одолел Тайсона Фьюри 21 декабря 2024 года в адской битве в Эр-Рияде. Украинский боксер защитил звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Всемирная боксерская организация представила обновленный рейтинг лучших боксеров в хевивейте. "Цыганский король" потерял свое лидерство, сообщает 24 канал со ссылкой на WBO.
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Обновленный рейтинг WBO
После поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри рейтинг лучших боксеров по версии WBO претерпел единственное изменение. Британец опустился с 1 на 3 место из-за поражения от украинского чемпиона.
Рейтинг WBO в супертяжелом весе:
- Чжан Чжилей
- Мартин Баколе
- Тайсон Фьюри
- Агит Кабаел
- Джастин Гани
- Мозес Итаума
- Фабио Уордли
- Энтони Джошуа
- Джаред Андерсон
- Эфе Аджагба
Отметим, что чемпионский пояс WBO принадлежит Александру Усику. Также временным обладателем титула всемирной боксерской организации является новозеландец Джозеф Паркер.