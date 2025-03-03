"Как бы плохо это ни звучало": тренер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон возобновит карьеру

Тайсон Фьюри в начале 2025 года принял решение о завершении карьеры. "Цыганский король" наслаждается отдыхом и не планирует возвращаться в ринг.

Энди Ли считает, что Фьюри может вернуться в бокс. Тренер британца назвал условие, при котором болельщики могут снова увидеть его в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Вернется ли Фьюри в ринг

Наставник "Цыганского короля" рассказал, что он счастлив после ухода на пенсию. Однако, по его мнению, Тайсон Фьюри все-таки может вернуться в большой бокс.

Энди Ли считает, что деньги могут повлиять на решение Тайсона. Специалист заявил, что Фьюри вернется, если ему предложат хорошие средства для проведения следующего боя.

Как бы плохо это не звучало, но зависит от того, какая цифра будет предложена Тайсону. Его нужно мотивировать, чтобы он вышел из отставки. Фьюри сейчас выглядит очень счастливым,

– сказал Энди Ли.

Напомним, что Тайсон Фьюри в последний раз дрался 21 декабря 2024 года. "Цыганский король" единогласным решением судей уступил украинскому чемпиону Александру Усику.

Ранее Фьюри уже объявлял о завершении карьеры. После чего вернулся и провел в ринге четыре поединка.