Турки планирует вернуть Тайсона Фьюри обратно в ринг. Чиновник надеется, что "Цыганский король" примет правильное решение, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Турки о возвращении Фьюри

Турки Аль аш-Шейх грезит проведением боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Ведь мегафайт двух британских боксеров очень выгоден с финансовой составляющей.

Чиновник оценил шансы на возвращение "Цыганского короля" в бокс. Турки Аль аш-Шейх также поделился частью разговора с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Я хочу, чтобы Джошуа встретился с Тайсоном. У меня был разговор с Фьюри, но не о боксе. Спросил его о здоровье и о его семье. Видимо, Тайсон вернется. Надеюсь на это,

– сказал Турки.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался в декабре прошлого года против Александра Усика. Через некоторое время после поражения от украинского чемпиона "Цыганский король" принял решение покинуть бокс.