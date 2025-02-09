Фьюри впервые появился на публике после окончания карьеры

В ночь с 8-го на 9-е февраля 2025-го года (в Украине) состоялся вечер бокса в Манчестере. Впервые не публике после окончания карьеры появился Тайсон Фьюри.

"Цыганский король" приехал в Манчестер, чтобы поддержать своего двоюродного брата Вальтера Фьюри. Кузен Тайсона Фьюри провел бой против Джо Харди в андеркарде боя Дерека Чисоры против Отто Валлина. Видео с Тайсоном выложила промоутерская компания Queensberry Promotions, информирует 24 Канал.

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Приехал поддержать двоюродного брата

Родственник экс-соперника Александра Усика одержал победу по решению судей. Тайсон приехал на фарт.

Фьюри посетил бой двоюродного брата: смотрите видео

Также компания выложила видео из раздевалки Вальтера, куда пришел "Цыганский король".

Видео, как Фьюри пришел в раздевалку родственника

Напомним, что в начале 2025-го года Тайсон в очередной раз попрощался с профи-рингом. Фьюри закончил карьеру после двух подряд поражений от Александра Усика в прошлом году. "Цыганский король" не стал ждать боя против своего земляка Энтони Джошуа. Хотя многие люди в мире бокса уверены, что битва против Эй Джея заставит Фьюри вернуться в ринг.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен уже несколько раз заявлял, что в ближайшее время не следует ждать камбэка от Фьюри. Британца уже устраивает на заслуженной пенсии.

К слову, в главном вечере бокса в Манчестере Дерек Чисора безжалостно разгромил Отто Валлина по единогласному решению судей.