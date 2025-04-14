Взрывная сила: Фьюри показал, как продолжает лупить грушу на пенсии –мощное видео

В начале 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех в очередной раз попрощался с профессиональным боксом. Британец наслаждается пенсией и заслуженным временем с семьей.

В то же время Тайсон Фьюри не забывает о физической форме, которую постоянно поддерживает в спортивном зале. "Цыганский король" продемонстрировал, как "тренирует" боксерскую грушу в своем аккаунте в инстаграме, сообщает 24 Канал.

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Тайсон поддерживает форму

Похоже, что шансы на возвращение Фьюри, которое так обсуждают в прессе, еще возможно. Тайсон поддерживает физическую форму, не забывает о боксерских перчатках и даже отказался от алкогольных напитков на месяц.

Видео с тренировки Фьюри

Напомним, что "Цыганский король" в очередной раз ушел с профи-ринга после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024-м году. В то же время ему приписывают возвращение в бокс ради британской битвы с Энтони Джошуа.

Однако промоутер Фрэнк Уоррен, который сотрудничал с Тайсоном, попросил всех оставить Фьюри в покое на пенсии. 36-летний британец закончил карьеру на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях в 37-ми боях. Еще одна встреча (первая с Деонтеем Уайлдером) закончилась ничьей.