Промоутер Фьюри анонсировал грандиозные планы Тайсона

В начале 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех объявил об окончании карьеры. Промоутер британца Фрэнк Уоррен неоднократно комментировал решение своего клиента и возможное возвращение в ринг.

"Цыганский король" уже далеко не впервые уходит из бокса, поэтому многие не верят, что Тайсон Фьюри больше никогда не вернется в ринг. В то же время Фрэнк Уоррен рассказывал, что уже имел несколько разговоров с Тайсоном, но во время общения они не затрагивали темы бокса.

К теме Фьюри впервые появился на публике после окончания карьеры

Касаются ли планы Фьюри возвращения в ринг

Теперь промоутер Фьюри рассказал о поездке Тайсона на вечер бокса в Манчестер, который возглавил бой Дерека Чисоры против Отто Валлина. Бывший соперник Александра Усик пришел поддержать своего двоюродного брата Вальтера Фьюри, победившего по решению судей Джо Харди в андеркарде боя Чисора – Валлин.

Фрэнк Уоррен отметил, что после этого поединка "Цыганский король" покинул арену, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Social.

К слову. Это был первый публичный выход на люди Тайсона после окончания карьеры. В главном бою вечера бокса Дерек Чисора победил по решению судей Отто Валлина.

Также промоутер заверил, что во время встречи не разговаривал с Тайсоном о его вероятном возвращении в ринг. Сейчас британец наслаждается отдыхом с семьей, которой постоянно жертвовал во время тренировочных лагерей. Промоутер отметил, что 2024-й год был очень сложным для его клиента, поэтому теперь находится на заслуженном отдыхе.

Промоутер "Цыганского короля" анонсировал планы Фьюри.

У него есть некоторые планы, о которых скоро объявят. Я уверен, что это не касается бокса, но, думаю, всем будет очень интересно, ведь это что-то действительно захватывающее. Поэтому, думаю, в ринге мы его в этом году не увидим. И я не считаю, что ему следует возвращаться – пусть наслаждается тем, что делает,

– заявил Уоррен.

Тайсон закончил карьеру и не стал ждать британской битвы с Энтони Джошуа. Промоутер Эй Джея дал время Фьюри на размышления, но, похоже, что Тайсон не спешит возвращаться в ринг. Не исключено, что на этот раз Фьюри окончательно попрощался с профессиональным боксом.