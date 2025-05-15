На фоне слухов о возможном возвращении: Фьюри отбоксировал 12-раундовый бой
- Тайсон Фьюри завершил карьеру в 2025 году после двух поражений от Александра Усика в 2024 году.
- Фьюри провел 12-раундовый спарринг и вернулся к тренировкам под руководством тренера Шугара-Гилла Стюарда.
- Статистика Фьюри: 37 боев, 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.
- Реванш против Усика в декабре 2024 года был последним боем в карьере Фьюри.
Тайсон Фьюри в начале 2025-го года в очередной раз попрощался с профессиональным боксом. "Цыганский король" повесил перчатки на гвоздь после двух поражений от Александра Усика в 2024-м.
Тайсон Фьюри не стал ждать британской битвы против Энтони Джошуа, а ушел на заслуженную пенсию. Хотя в СМИ активно обсуждают вероятное возвращение в ринг "Цыганского короля".
К теме Фьюри приобрел новые боксерские перчатки и шорты: менеджер Тайсона подогрел интригу относительно камбэка
Фьюри провел тренировочный бой
Британец уже вернулся к тренировкам и даже поработал под руководством своего тренера Шугара-Гилла Стюарда. Менеджер Тайсона, Спенсер Браун, заявил, что Фьюри приобрел себе новые перчатки и шорты.
Тайсон уже даже опубликовал фотографию в инстаграме после 12-раундового спарринга, информирует 24 Канал.
Замечательная работа сегодня в зале – 12 раундов бокса,
– подписал фото Фьюри.
Фьюри провел спарринг в виде 12 раундов / Фото из инстаграма Тайсона
Сейчас статистика 36-летнего Тайсона Фьюри составляет 37 боев – 34 победы (24 нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой. Реванш против Усика, который состоялся в декабре 2024-го, стал пока последним поединком в карьере британца.