Фьюри назвал единственное условие, при котором вернется в ринг

Тайсон Фьюри продолжает наслаждаться заслуженной пенсией, на которую его отправил Александр Усик. В 2024 году непобедимый украинец нанес британцу два подряд поражения, которые стали дебютными для "Цыганского короля" на профи-ринге.

Несмотря на окончание карьеры Тайсон Фьюри не отрицает своего возвращения в профессиональный ринг. "Цыганский король" продолжает делать интригующие заявления, обращаясь к организаторам больших вечеров бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Что может вернуть Фьюри в ринг?

Фьюри заявил, что заработал много миллионов в течение 20 лет на боксерском ринге. Тайсон заявил, что будет счастлив даже, если больше не будет боксировать. В то же время британец рассказал, что может убедить его снова выйти в профи-ринг.

Вы тоже должны быть, потому что я выхожу из этого целым. Все еще хорошо выгляжу. Все еще могу создавать любой контент и делать людей счастливыми. И это то, что я делаю. Я делаю людей счастливыми. Я приношу радость. Я тоже по всем вам скучаю. Пусть Бог благословит вас, и я увижу вас в 2026-м году, если сделки будут правильными,

– сказал Фьюри.

Какое заявление выдал Фьюри относительно вероятного возвращения в ринг?

Интересно, что на своей странице в инстаграме Фьюри недавно намекнул на возможное возвращение на ринг в следующем 2026 году.

"Король должен вернуть свой трон. Есть длинная и одинокая дорога, которой могу идти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие. Боги борются с армией из одного человека. Битву выиграл более 2 тысяч лет назад человек, по имени Иисус. В честь его святого имени я иду вперед в 2026 году", – написал Фьюри.

Отметим, что была информация о том, что Тайсон уже даже выбрал себе соперника. Фьюри хочет подраться с Фабио Уордли, из которого Александр Усик сделал нового чемпиона мира.

