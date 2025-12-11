Фьюри назвал единственное условие, при котором вернется в ринг
- Тайсон Фьюри намекнул на возможное возвращение в ринг в 2026 году, если сделки будут правильными.
- Фьюри хочет подраться с Фабио Уордли, которого Александр Усик сделал новым чемпионом мира.
Тайсон Фьюри продолжает наслаждаться заслуженной пенсией, на которую его отправил Александр Усик. В 2024 году непобедимый украинец нанес британцу два подряд поражения, которые стали дебютными для "Цыганского короля" на профи-ринге.
Несмотря на окончание карьеры Тайсон Фьюри не отрицает своего возвращения в профессиональный ринг. "Цыганский король" продолжает делать интригующие заявления, обращаясь к организаторам больших вечеров бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.
Что может вернуть Фьюри в ринг?
Фьюри заявил, что заработал много миллионов в течение 20 лет на боксерском ринге. Тайсон заявил, что будет счастлив даже, если больше не будет боксировать. В то же время британец рассказал, что может убедить его снова выйти в профи-ринг.
Вы тоже должны быть, потому что я выхожу из этого целым. Все еще хорошо выгляжу. Все еще могу создавать любой контент и делать людей счастливыми. И это то, что я делаю. Я делаю людей счастливыми. Я приношу радость. Я тоже по всем вам скучаю. Пусть Бог благословит вас, и я увижу вас в 2026-м году, если сделки будут правильными,
– сказал Фьюри.
Какое заявление выдал Фьюри относительно вероятного возвращения в ринг?
Интересно, что на своей странице в инстаграме Фьюри недавно намекнул на возможное возвращение на ринг в следующем 2026 году.
"Король должен вернуть свой трон. Есть длинная и одинокая дорога, которой могу идти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие. Боги борются с армией из одного человека. Битву выиграл более 2 тысяч лет назад человек, по имени Иисус. В честь его святого имени я иду вперед в 2026 году", – написал Фьюри.
Отметим, что была информация о том, что Тайсон уже даже выбрал себе соперника. Фьюри хочет подраться с Фабио Уордли, из которого Александр Усик сделал нового чемпиона мира.
Какие последние новости о Фьюри?
Тайсон в очередной раз ушел на пенсию на статистике в 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одной мировой.
Промоутер британца Фрэнк Уоррен рассказывал, что правильные деньги могут вернуть "Цыганского короля" на ринг.
В то же время Джейк Пол включил Фьюри в список желаемых соперников.
Также британец сделал громкое заявление о возможной трилогии с Усиком. Тайсон заявил, что хотел бы организовать третий поединок против Александра.