Тайсон Фьюри заверил, что раньше дрался ради денег, титулов и всего остального. Теперь британец не стремится вернуться в ринг ради больших гонораров, ведь заработал целую кучу денег, которые он даже не способен потратить, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал FurociTV.
Интересно Будущее Энтони Джошуа: с кем может подраться жертва Усика
Что сказал Фьюри о своем возможном возвращении в ринг?
Экс-соперник Александра Усика признался, что гораздо больше наслаждения получает во время преследования цели, чем за саму победу. Тайсон сравнил этот момент с недавним своим восхождением на гору Скафел-Пайк.
У меня нет никакой реальной причины возвращаться в ринг. Мне 37, и меня били, как только можно, на протяжении последних 25 лет. Для чего мне снова идти в бокс? Когда-то это было ради денег, титулов, всего этого дерьма. Но теперь у меня больше денег, чем я способен потратить. У меня просто множество этих долбаных поясов и титулов – и что, я от этого стал счастливее? Нет,
– заявил Тайсон.
Также в этом интервью "Цыганский король" сообщил, готов ли готов ли он в третий раз подраться с Усиком.
В то же время менеджер украинского боксера Эгис Климас в комментарии talkSPORT высказал свое мнение относительно вероятной трилогии в противостоянии Усик – Фьюри. Представитель абсолютного чемпиона несколько соглашается с мнением британца.
"Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным", – заявил Климас.
На какой ноте Тайсон Фьюри закончил карьеру?
- В 2024-м году Тайсон дважды уступил Александру Усику. Если в первом бою была конкуренция в ринге, а поединок закончился победой украинца по раздельному решению. То в реванше Усик легко одолел Фьюри по раздельному решению судей.
- После чего в начале 2025-го в очередной раз объявил об окончании карьеры. Тайсон сделал это после двух дебютных поражений от Усика.
- Британец закончил карьеру на статистике в 36 боев, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом), потерпев 2-х поражений. Также один поединок закончился ничьей против Деонтея Уайлдера (данные BoxRec).