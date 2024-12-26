Фьюри оставил автограф на флаге Украины после поражения от Усика: мощное видео

Тайсон Фьюри 21 декабря потерпел второе подряд поражение от Александра Усика. После реванша в Эр-Рияде британский боксер встретился с несколькими своими болельщицами.

"Цыганский король", который потерял много сил в реванше против Усика, не отказал нескольким болельщицам в автографе и объятиях. Тайсон Фьюри без колебаний расписал на флаге Украины, поэтому не исключено, что эти фанатки были родом из родной страны Александра Усика, сообщает 24 Канал.

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Уважение к Фьюри

После чего обнялся с девушками и перекинулся даже несколькими словами. Несмотря на поражение на лице Тайсона была улыбка во время разговора.

Фьюри оставил автограф на флаге Украины: смотрите видео

Это видео завирусилось в соцсетях. Этот небольшой жест Фьюри после реванша оценили поклонники бокса. Тайсон получил целую гору комплиментов.

Хотя британец отмечался громкими разговорами в сторону Усика, но всегда уважал Александра и его родную страну. Еще в октябре Тайсон тоже оставил свои автографы на карточках с первого боя, которых с собой принес Усик на первую пресс-конференцию.

Напомним, что реванш в Эр-Рияде закончился победой Усика по единогласному решению судей – трижды 116-112.