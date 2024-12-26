"Циганський король", який втратив багато сил у реванші проти Усика, не відмовив декільком уболівальницям в автографі та обіймах. Тайсон Ф'юрі без вагань розписав на прапорі України, тому не виключено, що ці фанатки були родом із рідної країни Олександра Усика, повідомляє 24 Канал.

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Повага до Ф'юрі

Після чого обійнявся із дівчатами та перекинувся навіть декількома словами. Попри поразку на обличчі Тайсона була посмішка під час розмови.

Ф'юрі залишив автограф на прапорі України: дивіться відео

Це відео завірусилось у соцмережах. Цей невеличкий жест Ф'юрі після реваншу оцінили прихильники боксу. Тайсон отримав цілу гору компліментів.

Хоч британець відзначався гучними балачками у бік Усика, але завжди поважав Олександра та його рідну країну. Ще в жовтні Тайсон теж залишив свої автографи на картках із першого бою, яких із собою приніс Усик на першу пресконференцію.

Нагадаємо, що реванш в Ер-Ріяді закінчився перемогою Усика за одноголосним рішенням суддів – тричі 116-112.