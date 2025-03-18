Известный экс-боксер назвал соперника, который был ближе всего к победе над Усиком

Известный бывший боксер Рикки Хаттон высказался о карьере Александра Усика. Экс-боец из Великобритании выделил одного соперника, который создал больше всего трудностей в ринге непобедимому украинцу.

По мнению Рикки Гаттона, Тайсон Фьюри нанес Александру Усику наибольшие проблемы в ринге. Бывший британский боксер считает, что оба очных поединка были очень близкими, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Самый сложный соперник Усика

Хаттон сравнил поединки Усика против Фьюри с противостояниями с Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Я считаю, что Усик выиграл оба боя против Фьюри, но понимаю тех, кто считает, что Тайсон выиграл минимум один поединок. Это были очень близкие битвы, и Фьюри ближе всех соперников подошел к тому, чтобы победить Усика. Никто не доставил ему столько проблем. Ни Джошуа, ни Дюбуа, которых Усик победил очевидно для всех,

– заявил Гаттон.

Как раз против этих трех британских боксеров Усик выходил в ринг в последних своих пяти поединках. В 2021-2022 годах Александр провел бои против Джошуа, а 2023-м – против Дюбуа, а в 2024-м году дважды побил Фьюри.

Напомним. В первом бою против "Цыганского короля" Усик завоевал титул "абсолюта" в хевивейте. Однако затем его сознательно потерял после отказа от пояса IBF, которым теперь владеет Дюбуа.

Отметим, что в следующем поединке непобедимый украинец может встретиться с Даниэлем Дюбуа или Джозефом Паркером. WBO официально заставила Александра провести обязательную защиту титула в бою против Паркера. Но украинец может отказаться от этого поединка ради реванша против "Динамита".