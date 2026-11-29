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Свою позицию он озвучил в интервью iFL TV. Промоутер подчеркнул, что не придает особого значения этим сообщениям.

Промоутер Джошуа отреагировал на скандал с якобы шизофренией у Фьюри

Гирн также раскритиковал подход Netflix к освещению этой темы, отметив, что стриминговая платформа в первую очередь заинтересована в создании громкого и эмоционального контента, не всегда учитывая последствия таких заявлений накануне больших боксерских поединков.

Кто-то проговорился, что у него диагностировали шизофрению, потом кто-то сказал, что нет, в итоге это вообще вырезали из документального фильма. Я не в курсе. Тайсон Фьюри прошел через свои испытания, но одно мы знаем точно: прямо сейчас он на 100% готов ментально и физически и полностью здоров, чтобы выходить на ринг– заявил промоутер.

В то же время промоутер выразил доверие Британской Раде по контролю за боксом (BBBofC), которая должна должным образом оценить состояние здоровья спортсмена.

Лично для меня это раздутая из ничего история, которая, судя по всему, с самого начала вообще не соответствовала действительности– подытожил Гирн.

С чего начался скандал вокруг Фьюри

Напомним, скандал разгорелся накануне премьеры документального фильма о Фьюри на Netflix, которая состоялась 27 ноября. В оригинальных материалах фильма говорилось о том, что после победы над Владимиром Кличко в 2015 году британец переживал тяжелую депрессию, панические атаки и галлюцинации. Также его жена Пэрис упомянула о якобы диагностированной врачами легкой форме шизофрении.

Впоследствии она опровергла эту информацию, объяснив, что неправильно подобрала слова, вспоминая прошлые события. По ее словам, у мужа действительно были отдельные симптомы, похожие на проявления этого заболевания, однако официальный диагноз шизофрении ему никогда не ставили. После обращения семьи Netflix отредактировал финальную версию документального фильма.

На фоне резонанса BBBofC провела дополнительную медицинскую проверку британского боксера и в итоге разрешила ему провести запланированный поединок против Джошуа.

Бой между Фьюри и Джошуа должен состояться 11 декабря в Кардиффе. На кону противостояния будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.