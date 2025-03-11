За поражение можно и побывать в нокауте: Фьюри возглавит сборную Англии по футболу

Британский уже экс-боксер Тайсон Фьюри наслаждается жизнью на пенсии. "Цыганский король" не только отдыхает, но и осваивает другие занятия и профессии.

Бывший супертяжеловес сменит боксерский ринг на тренерское кресло в футболе. Тайсон Фьюри возглавит футбольную команду England Soccer Aid в рамках ежегодного благотворительного матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

К теме "Скучали по мне": Фьюри намекнул на возможное возвращение в бокс

Фьюри попробует себя в роли футбольного тренера

Экс-боксер будет работать в компании легенды сборной Англии и Манчестер Юнайтед Вэна Руни.

Поединок между сборной Англии и сборной мира запланирован на 15 июня 2025-го года на домашнем стадионе "красных дьяволов" – "Олд Траффорд".

К слову. Ежегодное футбольное благотворительное событие поддерживает известный певец Робби Уильямс. Участие в матче принимают бывшие футбольные звезды и другие знаменитости. Впервые подобный поединок состоялся в далеком 2006-м году. С тех пор на таких благотворительных матчах было собрано 137 миллионов долларов.

Тайсон Фьюри признался, что перед таким матчем волнуется не меньше, чем перед титульными боями, которые были в прошлом.

Тайсон Фьюри – тренер сборной Англии. Кто бы мог подумать о таком? За свою карьеру я провел несколько больших боев и перспектива привести свою сборную к победе в июне наполняет меня таким же волнением, как и любой бой в супертяжелом весе,

– заявил "Цыганский король".

Также Тайсон не скрывает, что является большим фанатом Манчестер Юнайтед. Поэтому этот благотворительный матч на стадионе МЮ и в компании клубной легенды "красных дьяволов" является очень особенным для бывшего соперника Александра Усика.

Напомним, что в начале 2025-го года Фьюри неожиданно для всех в очередной раз объявил об окончании карьеры боксера. Тайсон не стал ждать британской битвы против Энтони Джошуа. Хотя в боксерском мире до сих пор верят, что такой поединок может когда-то таки состояться.