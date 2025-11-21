Фрэнк Уоррен высказался о возможном возвращении британского боксера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
Вернется ли Фьюри в бокс?
Промоутер Фьюри рассказал, вернется ли его подопечный на ринг. Он признался, что уже несколько недель не разговаривал с британцем.
По словам Уоррена, "Цыганский король" решает, что делать в следующем году. Промоутер также рассказал, планирую ли Фьюри подраться против Энтони Джошуа.
Честно говоря, я не могу сейчас вдаваться в подробности. Не могу вам рассказать. Это бой, который все хотят увидеть, но все зависит от того, хочет ли Тайсон его провести,
– рассказал Уоррен.
Ранее Майк Тайсон в интервью Hard Rock Bet обратился к Тайсону Фьюри. "Железный Майк" сказал британскому боксеру, чтобы тот отдохнул и вернулся в профессиональный ринг.
Что известно о Фьюри?
Фьюри дважды в прошлом году дрался против Александра Усика. В обоих поединках британский боксер уступил украинскому чемпиону.
После второго боя "Цыганский король" объявил о завершении боксерской карьеры.
Однако недавно британец анонсировал третий бой против Усика, хотя официального подтверждения не было. Фьюри хочет драться против украинца в марте 2026 года.