Френк Воррен висловився про можливе повернення британського боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Чи повернеться Ф'юрі у бокс?

Промоутер Ф'юрі розповів, чи повернеться його підопічний на ринг. Він зізнався, що вже декілька тижнів не розмовляв з британцем.

Зі слів Воррена, "Циганський король" вирішує, що робити наступного року. Промоутер також розповів, чи планую Ф'юрі побитися проти Ентоні Джошуа.

Чесно кажучи, я не можу зараз вдаватися в подробиці. Не можу вам розповісти. Це бій, який усі хочуть побачити, але все залежить від того, чи хоче Тайсон його провести,

– розповів Воррен.

Раніше Майк Тайсон в інтерв'ю Hard Rock Bet звернувся до Тайсона Ф'юрі. "Залізний Майк" сказав британському боксеру, щоб той відпочив та повернувся у професійний ринг.

Що відомо про Ф'юрі?