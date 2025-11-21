Промоутер Фьюри заинтриговал возвращением британского боксера на ринг

Тайсон Фьюри почти год сидит на пенсии после завершения карьеры. Однако "Цыганский король" все еще может вернуться на ринг.

Фрэнк Уоррен высказался о возможном возвращении британского боксера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Вернется ли Фьюри в бокс?

Промоутер Фьюри рассказал, вернется ли его подопечный на ринг. Он признался, что уже несколько недель не разговаривал с британцем.

По словам Уоррена, "Цыганский король" решает, что делать в следующем году. Промоутер также рассказал, планирую ли Фьюри подраться против Энтони Джошуа.

Честно говоря, я не могу сейчас вдаваться в подробности. Не могу вам рассказать. Это бой, который все хотят увидеть, но все зависит от того, хочет ли Тайсон его провести,

– рассказал Уоррен.

Ранее Майк Тайсон в интервью Hard Rock Bet обратился к Тайсону Фьюри. "Железный Майк" сказал британскому боксеру, чтобы тот отдохнул и вернулся в профессиональный ринг.

Что известно о Фьюри?