Промоутер Фьюри заинтриговал возвращением британского боксера на ринг
- Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри решает, возвращаться ли на ринг в следующем году.
- Уоррен отметил, что бой Фьюри против Энтони Джошуа зависит от желания Тайсона провести его.
Тайсон Фьюри почти год сидит на пенсии после завершения карьеры. Однако "Цыганский король" все еще может вернуться на ринг.
Фрэнк Уоррен высказался о возможном возвращении британского боксера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
Вернется ли Фьюри в бокс?
Промоутер Фьюри рассказал, вернется ли его подопечный на ринг. Он признался, что уже несколько недель не разговаривал с британцем.
По словам Уоррена, "Цыганский король" решает, что делать в следующем году. Промоутер также рассказал, планирую ли Фьюри подраться против Энтони Джошуа.
Честно говоря, я не могу сейчас вдаваться в подробности. Не могу вам рассказать. Это бой, который все хотят увидеть, но все зависит от того, хочет ли Тайсон его провести,
– рассказал Уоррен.
Ранее Майк Тайсон в интервью Hard Rock Bet обратился к Тайсону Фьюри. "Железный Майк" сказал британскому боксеру, чтобы тот отдохнул и вернулся в профессиональный ринг.
Что известно о Фьюри?
Фьюри дважды в прошлом году дрался против Александра Усика. В обоих поединках британский боксер уступил украинскому чемпиону.
После второго боя "Цыганский король" объявил о завершении боксерской карьеры.
Однако недавно британец анонсировал третий бой против Усика, хотя официального подтверждения не было. Фьюри хочет драться против украинца в марте 2026 года.