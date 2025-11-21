Промоутер Ф'юрі заінтригував поверненням британського боксера на ринг

Тайсон Ф'юрі майже рік сидить на пенсії після завершення кар'єри. Проте "Циганський король" все ще може повернутися на ринг.

Френк Воррен висловився про можливе повернення британського боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Чи повернеться Ф'юрі у бокс?

Промоутер Ф'юрі розповів, чи повернеться його підопічний на ринг. Він зізнався, що вже декілька тижнів не розмовляв з британцем.

Зі слів Воррена, "Циганський король" вирішує, що робити наступного року. Промоутер також розповів, чи планую Ф'юрі побитися проти Ентоні Джошуа.

Чесно кажучи, я не можу зараз вдаватися в подробиці. Не можу вам розповісти. Це бій, який усі хочуть побачити, але все залежить від того, чи хоче Тайсон його провести,

– розповів Воррен.

Раніше Майк Тайсон в інтерв'ю Hard Rock Bet звернувся до Тайсона Ф'юрі. "Залізний Майк" сказав британському боксеру, щоб той відпочив та повернувся у професійний ринг.

Що відомо про Ф'юрі?