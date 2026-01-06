Бывший чемпион мира назвал боксера, с которым не стоит драться Фьюри
- Крис Алгиери назвал боксера, с которым не стоит драться Тайсону Фьюри. Ранее британский боксер уже дрался с ним.
- Энтони Джошуа решил завершить карьеру после ДТП, в котором погибли двое его наставников, и его семья поддержала это решение.
Тайсон Фьюри решил вернуться на ринг, возможно, заскучав на пенсии. Ранее британский боксер неоднократно заявлял о том, что хотел бы подраться с Александром Усиком.
Крис Алгиери объяснил, почему Фьюри не стоит драться против Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Почему Фьюри не стоит драться с Усиком?
Бывший чемпион мира объяснил, что Фьюри не нужно драться против Усика, ведь уже ранее боксеры решили, кто из них лучший. Алгиери назвал боксера, с которым должен встретиться "Цыганский король".
Пусть лучше Фьюри сразится с Уордли. Фабио заслужил свой топовый бой против элитного соперника. Не хочу видеть еще один поединок Тайсона и Усика. Чем больше времени ты проводишь в ринге с Усиком, тем больше ты понимаешь, насколько он лучше тебя,
– сказал Алгиери.
К слову. Фьюри дрался против Усика в мае и декабре 2024 года. Оба поединка завершились победой украинского боксера.
Отметим, что ранее ходили разговоры о том, что Фьюри вернется на ринг ради боя против Энтони Джошуа. Однако недавно "Эй Джей" принял судьбоносное решение относительно своей карьеры.
Какое решение принял Джошуа относительно карьеры?
Дядя Джошуа Адедамола в комментарии The Punch сообщил о том, что британский боксер решил покинуть профессиональный ринг после страшного ДТП, в котором погибли двое его наставников и близких друзей. Он отметил, что смерть товарищей сильно повлияла на него.
Поэтому "Эй Джей" решил покинуть бокс. По словам Адедамолы, семья поддержала решение бывшего чемпиона мира.
С кем может подраться Фьюри?
"Цыганский король" рассматривает бой против Фабио Уордли. Фьюри заявил, что поединок против чемпиона мира по версии WBO может состояться позже в 2026 году.
Также недавно появилась информация, что британец может подраться с россиянином. Аналитик Гарет Дэвис рассказал, что за кулисами говорят о возможном поединке Фьюри и Арсланбека Махмудова.
Если же в конце концов Джошуа не покинет бокс, то он будет драться против Фьюри. Британская битва возглавит один из вечеров бокса в саудовском Эр-Рияде.