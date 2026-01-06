Крис Алгиери объяснил, почему Фьюри не стоит драться против Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Почему Фьюри не стоит драться с Усиком?

Бывший чемпион мира объяснил, что Фьюри не нужно драться против Усика, ведь уже ранее боксеры решили, кто из них лучший. Алгиери назвал боксера, с которым должен встретиться "Цыганский король".

Пусть лучше Фьюри сразится с Уордли. Фабио заслужил свой топовый бой против элитного соперника. Не хочу видеть еще один поединок Тайсона и Усика. Чем больше времени ты проводишь в ринге с Усиком, тем больше ты понимаешь, насколько он лучше тебя,

– сказал Алгиери.

К слову. Фьюри дрался против Усика в мае и декабре 2024 года. Оба поединка завершились победой украинского боксера.

Отметим, что ранее ходили разговоры о том, что Фьюри вернется на ринг ради боя против Энтони Джошуа. Однако недавно "Эй Джей" принял судьбоносное решение относительно своей карьеры.

Какое решение принял Джошуа относительно карьеры?

Дядя Джошуа Адедамола в комментарии The Punch сообщил о том, что британский боксер решил покинуть профессиональный ринг после страшного ДТП, в котором погибли двое его наставников и близких друзей. Он отметил, что смерть товарищей сильно повлияла на него.

Поэтому "Эй Джей" решил покинуть бокс. По словам Адедамолы, семья поддержала решение бывшего чемпиона мира.

С кем может подраться Фьюри?