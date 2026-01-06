Кріс Алгієрі пояснив, чому Ф'юрі не варто битися проти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Чому Ф'юрі не варто битися з Усиком?

Колишній чемпіон світу пояснив, що Ф'юрі не потрібно битися проти Усика, адже вже раніше боксери вирішили, хто із них найкращий. Алгієрі назвав боксера, з яким має зустрітися "Циганський король".

Нехай краще Ф'юрі б'ється з Вордлі. Фабіо заслужив свій топовий бій проти елітного суперника. Не хочу бачити ще один поєдинок Тайсона та Усика. Чим більше часу ти проводиш у рингу з Усиком, тим більше ти розумієш, наскільки він кращий за тебе,

– сказав Алгієрі.

До слова. Ф'юрі бився проти Усика у травні та грудні 2024 року. Обидва поєдинки завершилися перемогою українського боксера.

Відзначимо, що раніше ходили розмови про те, що Ф'юрі повернеться на ринг заради бою проти Ентоні Джошуа. Однак нещодавно "Ей Джей" ухвалив доленосне рішення щодо своєї кар'єри.

Яке рішення ухвалив Джошуа щодо кар'єри?

Дядько Джошуа Адедамола у коментарі The Punch повідомив про те, що британський боксер вирішив покинути професійний ринг після страшної ДТП, у якій загинули двоє його наставників та близьких друзів. Він наголосив, що смерть товаришів сильно вплинула на нього.

Тому "Ей Джей" вирішив покинути бокс. Зі слів Адедамоли, родина підтримала рішення колишнього чемпіона світу.

З ким може побитися Ф'юрі?