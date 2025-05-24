Тайсон Фьюри вместе с женой посетил Италию на футбольный матч. "Цыганский король" решил воочию посмотреть противостояние Интер – Комо, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм экс-боксера.

Читайте также Усик неожиданно встретился с легендой футбола в аэропорту в Италии: мощное видео

Кого встретил Фьюри

Матч между Комо и Интером завершился победой гостей со счетом 0:2. Тайсону Фьюри понравился матч, он улыбался и веселился на трибунах стадиона хозяев.

Британскому боксеру удалось встретиться с бывшим игроком Комо Рафаэлем Вараном. Легенда Реала и "Цыганский король" сделали совместное фото.

Тайсон Фьюри встретился с Рафаэлем Вараном / Фото из инстаграма экс-боксера

Напомним, что в параллельном матче в тот вечер Наполи обыграло Кальяри со счетом 2:0. Таким образом неаполитанцы обошли Интер на один балл и стали чемпионами Италии сезона 2024/2025.