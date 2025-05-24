Тайсон Ф'юрі разом з дружиною завітав до Італії на футбольний матч. "Циганський король" вирішив на власні очі переглянути протистояння Інтер – Комо, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм ексбоксера.

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Кого зустрів Ф'юрі

Матч між Комо та Інтером завершився перемогою гостей з рахунком 0:2. Тайсону Ф'юрі сподобався матч, він посміхався та веселився на трибунах стадіону господарів.

Британському боксеру вдалось зустрітись з колишнім гравцем Комо Рафаелем Вараном. Легенда Реала та "Циганський король" зробили спільне фото.

Тайсон Ф'юрі зустрівся з Рафаелем Вараном / Фото з інстаграму ексбоксера

Нагадаємо, що у паралельному матчі того вечора Наполі обіграло Кальярі з рахунком 2:0. Таким чином неаполітанці обійшли Інтер на один бал та стали чемпіонами Італії сезону 2024/2025.