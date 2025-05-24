"Цыганский король" встретился с легендой Реала на матче Серии А: мощное фото
- Тайсон Фьюри посетил матч Серии А между Комо и Интером, который завершился победой Интера 0:2.
- Фьюри встретился с бывшим игроком Реала Рафаэлем Вараном, и они сделали совместное фото.
В пятницу, 23 мая, состоялся 38-й тур итальянской Серии А 2024/2025. В одном из заключительных матчей сезона Комо принимал Интер.
Тайсон Фьюри вместе с женой посетил Италию на футбольный матч. "Цыганский король" решил воочию посмотреть противостояние Интер – Комо, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм экс-боксера.
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Кого встретил Фьюри
Матч между Комо и Интером завершился победой гостей со счетом 0:2. Тайсону Фьюри понравился матч, он улыбался и веселился на трибунах стадиона хозяев.
Британскому боксеру удалось встретиться с бывшим игроком Комо Рафаэлем Вараном. Легенда Реала и "Цыганский король" сделали совместное фото.
Тайсон Фьюри встретился с Рафаэлем Вараном / Фото из инстаграма экс-боксера
Напомним, что в параллельном матче в тот вечер Наполи обыграло Кальяри со счетом 2:0. Таким образом неаполитанцы обошли Интер на один балл и стали чемпионами Италии сезона 2024/2025.