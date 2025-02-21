Тайсон Фьюри встретился с живой легендой футбола

Тайсон Фьюри наслаждается отдыхом на заслуженной пенсии и отдыхает от бокса. Как видим, что "Цыганский король" не сидит на месте и "не залипает" в телевизоре, а проводит свое свободное время довольно активно.

Британский экс-боксер поделился со своими подписчиками в инстаграме крутой фотографией. Тайсону Фьюри посчастливилось встретиться за завтраком с легендарным бывшим тренером Алексом Фергюсоном, передает 24 Канал.

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Легенды спорта

Бывший соперник Александра Усика коротко, но по-королевски подписал совместное фото.

Легенды разных игр,

– написал Тайсон.



Тайсон Фьюри с Алексом Фергюсоном

Отметим, что существует много слухов вокруг возможного возвращения в профи-ринг Тайсона. Вроде бы бой против Энтони Джошуа заставит Фьюри возобновить карьеру.

Также в середине февраля 2025-го года появилась информация, что культовый Алекс Фергюсон может вернуться в тренерское кресло. Речь идет об одном матче. Все ради прощального поединка своего воспитанника Джузеппе Росси, который состоится 22 марта во Флоренции на стадионе "Артемио Франки". Напомним, что шотландский тренер стал успешным под руководством английского Манчестер Юнайтед и закончил свою карьеру в 2013-м.