"Какой-то кринж": украинский нокаутер раскритиковал бой Тайсон – Мейвезер
- Майк Тайсон анонсировал выставочный бой против Флойда Мейвезера в 2026 году, который состоится в Африке.
- Александр Грицив выразил скептицизм относительно этого поединка, учитывая разницу в весовых категориях и предыдущие выступления Тайсона.
В начале декабря Майк Тайсон рассказал о своем следующем бое против Флойда Мейвезера. Выставочное противостояние состоится в 2026 году.
Александр Грицив в интервью 24 Каналу поделился впечатлениями от такого анонсированного поединка. Украинский боксер отметил разницу в параметрах Майка Тайсона и Флойда Мейвезера.
Какой была реакция Грицива на бой Тайсон – Мейвезер?
Непобедимый боксер вспомнил предыдущий бой "Железного Майка", в котором он был безжалостно избит Джейком Полом.
Какой-то кринж. После последнего выступления Тайсона против Пола вообще не понимаю, как он будет снова драться. После стартовых раундов было жалко даже смотреть на издевательства над Майком. А Мейвезер еще и меньше в два раза Тайсона. Это для меня какой-то сюр. Сложно представить просто такое противостояние в реальности,
– сказал Грыцив.
Что Тайсон сказал о бое против Мейвезера?
59-летний американский боксер назвал дату и место проведения битвы против Флойда. По словам "Железного Майка", он выйдет на ринг весной следующего года.
"Это произойдет в марте, и это будет в Африке. Это будет невероятно, мы побьем все рекорды. Это будет одно из величайших событий в истории спорта", – заявил Тайсон в комментарии Source of Boxing.
Что известно о бое Тайсон – Мейвезер?
- "Железный Майк" анонсировал поединок на своей странице в инстаграме. Эта публикация появилась в начале сентября 2025-го.
- Была информация, что организацией выставочной встречи будет заниматься американская компания CSI Sports/Fight Sports.
- Пока неизвестна точная дата противостояния.