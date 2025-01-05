Непобедимый украинский боксер возвращается в ринг: когда и против кого состоится бой

В январе 2025-го года ценители бокса увидят большое возвращение украинского боксера Тараса Шелестюка. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 впервые с 2022-го года выйдет на ринг.

39-летний боксер 30 января выйдет в ринг против Кристиана Хавьера Аялы из Аргентины. Это будет первый бой для Тараса Шелестюка с 1 марта 2022-го года. О бое на своей странице в инстаграме подтвердил сам украинский боксер, информирует 24 Канал.

Стоит узнать Популярный боксерский паблик опубликовал список топ-15 боев в 2025 году

Большой камбэк украинца

Именно тогда непобедимый украинский боксер в последний раз выходил в ринг. Шелестюк проводил поединок против венесуэльца Габриэля Маэстре. В 10-раундовой встрече судьи не выявили победителя – ничья (97-93, 94-96 и 95-95).

Справка. Тарас Шелестюк провел на профи-ринге 20 боев, в которых одержал 19 побед (11 – нокаутом). Также была зафиксирована единственная ничья с Маэстре.

Интересно, что битва против Хавьера Аялы состоится в том же месте, где и прошлый бой Шелестюка – в Montreal Casino (Монреаль, Канада). Украинец призвал прийти и поддержать его в 10-раундовом поединке.

Что известно о Тарасе Шелестюке