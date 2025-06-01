Непобедимый украинский боксер анонсировал свой следующий бой
- Тарас Шелестюк анонсировал свой следующий бой, сообщив о переговорах с промоутерами.
- В январе 2025 года его бой с аргентинцем Кристианом Хавьером Аялой был отменен из-за аварии соперника.
- Шелестюк не проигрывал в профессиональной карьере, имея 19 побед и одну ничью.
Украинский боксер Тарас Шелестюк вскоре может вернуться в ринг. Бронзовый олимпийский призер Лондона-2012 заговорил о своем следующем поединке.
Тарас Шелестюк анонсировал свой следующий поединок, выложив видео с пробежки. Украинский боксер уже ведет переговоры.
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Анонс боя украинца
Подобную информацию украинец сообщил в личном профиле в соцсети "Х". Шелестюк рассказал, что ведет переговоры лично с промоутером, от чего получает кайф, передает 24 Канал.
Я с нетерпением жду возвращения на ринг. Мне нравится вести переговоры непосредственно с промоутерами. Думаю, что скоро закрою сделку,
– написал Шелестюк.
Напомним, что 30 января текущего 2025-го года в Монреале (Канада) Тарас Шелестюк должен был подраться против аргентинца Кристиана Хавьера Аялы. Однако за несколько дней до вечера бокса стало известно, что бой украинца отменен. Все из-за того, что боксер из Аргентины попал в аварию.
Последний раз Шелестюк выходил в ринг еще в марте 2022-го, когда расписал ничью с Габриэлем Маэстре из Венесуэлы. Сейчас за спиной украинского боксера 20 поединков в профессионалах – 19 побед (11 – нокаутом), одна ничья и ноль поражений.